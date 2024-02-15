Путин высказался по поводу защиты Донбасса в контексте Минских соглашений Путин: Россия защитила Донбасс в рамках Устава ООН

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Россия защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Политик пояснил, что страна признала их, видя бесперспективность в вопросе исполнения Украиной Минских соглашений, передает пресс-служба Кремля.

Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческих жертвами на не признанные нами в течение восьми лет республики Донбасса <...>. Мы их признали, потом заключили с ними договор. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства, — уточнил глава государства.

Ранее Путин рассказал, что ситуацию в Донбассе все хотели урегулировать только с помощью силы, но Москва не могла этого позволить. Кроме того, по его словам, российская сторона хотела бы выполнить Минские соглашения, но не знала, как это сделать.

Путин также выразил уверенность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся. Несмотря на мобилизацию в республике, отношения между народами восстановятся — пусть даже на это потребуется много времени. Сейчас же, констатировал президент, демилитаризованная зона должна обеспечить безопасность российских городов, поэтому ВС РФ будут отодвигать украинских военнослужащих вглубь территории республики.