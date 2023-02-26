Путин: Россию вынудили начать дискуссию с НАТО по ядерному паритету Путин: Россия не позволит военным США шастать по ядерным обьектам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

Российская сторона вынуждена начать дискуссию со странами НАТО по поводу соблюдения ядерного паритета, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Глава государства отметил, что Москва должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех остальных стран Альянса, когда там считают своей главной целью стратегическое поражение России.

Мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее всего, политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля, — сообщил Путин.

Президент также заявил, что не может представить, чтобы представители США проводили инспекции ядерных объектов России в то время, как они оказывают поддержку Киеву.

Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно, — сказал глава государства.

Ранее Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом он отметил, что на данный момент речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из соглашения. Для возврата к диалогу, по его словам, требуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.

Кроме этого, российский лидер рассказал, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания в РФ достиг отметки в 91,3%. По его мнению, Вооруженные силы России должны стремиться к подобным показателям во всех аспектах.