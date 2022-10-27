Путин высказался об уходе западных компаний из России Путин: западные компании продают бизнес за доллар, а на ухо шепчут о скором возвращении

Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Владимир Путин

Западные компании, покидающие российский рынок, продают бизнес за доллар своему менеджменту и «на ухо шепчут», что скоро вернутся, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, является очевидным то, что у уходящих компаний есть договоренности с их менеджментом, которому они продают свое многомиллиардное имущество за один доллар.

Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут «мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся», но, а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит договоренность с менеджментом есть, что вернутся, но а как иначе, что подарки такие двум-трем конкретными физическим лицам что ли делают? Нет, конечно, — заявил президент.

26 октября стало известно, что немецкий концерн Mercedes-Benz покинет российский рынок. На сайте фирмы опубликовано заявление, в котором говорится о продаже долей в российских дочерних компаниях холдингу «Автодом». Заключение сделки подтвердил Минпромторг РФ. По словам гендиректора «Мерседес-Бенц РУС» Натальи Королевой, основными критериями по продаже бизнеса в РФ было сохранение рабочих мест, выполнение обязательств перед клиентами и предоставление финансовых услуг.