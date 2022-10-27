Путин высказался об обнародовании его телефонных переговоров с Макроном Путин заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном

Фото: kremlin.ru

Эммануэль Макрон

Форматы общения глав государств необходимо соблюдать, иначе пропадает доверие, так президент России Владимир Путин прокомментировал на обнародование его разговора с главой французского государства Эммануэлем Макроном. Путин пояснил, что, в целом, в этом нет ничего предосудительного, поскольку детали разговора доходят до представителей СМИ, однако, как указал президент России, об обнародовании таких переговоров необходимо предупреждать.

Отрицательно, я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать, — сказал глава российского государства в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

На вопрос уточняет ли он теперь, кто находится рядом с Макроном, когда тот звонит, президент ответил отрицательно. На вопрос «почему нет?», глава государства уточнил, что «он исходит из того, что кто-то слушает».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонных контактов президента Путина с американским президентом Джо Байденом и Макроном не планируется. Сокращение же контактов российского президента с французским коллегой и канцлером Германии Олафом Шольцем, по словам Пескова, вызвано их нежеланием прислушаться к позиции РФ по конфликту с Украиной и помогать в посредничестве.