Путин высказался о жесткости политики Банка России Путин: ЦБ стоит быть аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Встреча президента РФ Путина и главы банка ВТБ Костина

Центральному банку России стоит быть очень аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике (ДКП), заявил на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным президент РФ Владимир Путин. Так глава государства отреагировал на надежду Костина, что в будущем ЦБ будет вести менее жесткую ДКП. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Костин сказал, что в ВТБ рассчитывают на корректировку политики в менее жесткую сторону после выхода экономики страны на оптимальные показатели инфляции. Российский лидер обратил внимание, что такие вопросы требуют особой аккуратности.

Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью, — подчеркнул Путин.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что Центральный банк может повысить ключевую ставку пятый раз за год из-за того, что цели по стабилизации инфляции в России не достигнуты. По его словам, это похоже на незавершенную битву при Ватерлоо. Он также перечислил факторы, которые свидетельствуют о том, что цели регулятора пока не достигнуты. Среди них темпы кредитования в октябре, ситуация на рынке труда, планы розницы резко повысить цены и наращивание бюджетных расходов.