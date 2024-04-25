Путин высказался о возможности пересмотра приватизации в России Путин: пересмотра приватизации в России нет

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Президент России Владимир Путин

Пересмотра приватизации в России нет, заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин. По его словам, изъятие предприятий происходит в случае прямого ущерба безопасности страны.

Глава государства уточнил, что изъятие бизнеса оправдано лишь в случае недобросовестных действий собственников. Путин признал, что правоохранительные органы в последнее время возбудили ряд дел по возврату некоторых активов в государственную собственность.

Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам, — заявил президент.

Ранее стало известно, что Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) перешел в собственность России, соответствующая запись 13 марта появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Владельцем 100% уставного капитала базового предприятия группы ЧЭМК стало Росимущество.

Арбитражный суд Пермского края позже удовлетворил иск регионального прокурора о взыскании в пользу государства 10,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Речь идет о более чем двух тысячах частных акционеров.