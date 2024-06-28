Путин: вопрос с нехваткой мест в российских детсадах практически решен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема с нехваткой мест в детских садах в России практически решена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. По словам главы государства, которые передает ТАСС, несмотря на хорошие результаты, важно продолжать систематическую работу на данном направлении.

Ситуация с местами в детсадах почти решена, но нужно продолжать заниматься этим вопросом, — подчеркнул Путин.

Ранее президент России отметил, что рост ВВП страны в первой половине этого года ожидается на уровне выше 5%. По итогам 2023 года, напомнил он, этот показатель составил 3,6%.

До этого Путин положительно оценил успехи российских бизнесменов, которые не позволили развалить предприятия, которые были оставлены ушедшими из страны иностранными компаниями. Он подчеркнул, что предприятия не только не пришли в упадок, но и продолжили развитие.

Также президент России, говоря об уровне жизни в ДНР, ЛНР и новых регионах РФ, констатировал, что он должен соответствовать показателям в других областях страны. По его словам, на реализацию этой цели уже выделены ресурсы — сейчас важно обеспечить грамотное распоряжение ими.