Боеприпасов с обедненным ураном в России много, но российская армия их не применяет, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, армия в состоянии это сделать в случае необходимости.
В превентивном применении [боеприпасов] нет никакой необходимости. Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто, — заявил Путин.
13 июня стало известно, что США вслед за Великобританией намерены поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По словам высокопоставленного источника, не осталось серьезных препятствий для утверждения поставок.
21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь заявил, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину такое вооружение.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украины и своими действиями подрывают стабильность во всем мире.