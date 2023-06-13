Александр Чеков

Путин высказался о применении снарядов с ураном Путин: РФ оставляет за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном в ответ

13 июня 2023 в 19:04

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле