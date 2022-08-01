Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны

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Владимир Путин

В ядерной войне не может быть победителей, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, такая война никогда не должна начаться. Глава государства добавил, что Россия последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества, — сказал президент в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия..

1 августа президент США Джо Байден заявил о готовности начать оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающую в 2026 году. Американский лидер также добавил, что ждет от Москвы готовности возобновить работу с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отсутствие контакта с Россией по проблемам стратегической стабильности после окончания действия Договора о СНВ не отвечает интересам самих США. По его словам, Москва предлагает начать обсуждение этой темы как можно скорее, поскольку «время не ждет».