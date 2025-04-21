Президент России отметил мужество некоторых европейских политиков Путин отметил мужество европейских политиков, которые приедут на 9 Мая в Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» отметил мужество европейских политиков, которые приедут на 9 Мая в Москву. По его мнению, они не прячутся за спинами.

Я думаю, что те, кто собираются приезжать в Россию, — у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать. Прежде всего в данном случае [угрожать] тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом, — указал Путин.

Ранее гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что лидеры стран Евросоюза могли бы приехать в Москву на парад Победы, чтобы сделать шаг для перезагрузки отношений с Россией. По его словам, необходимо понимать, что «даже в трудные времена есть что-то выше политики и сиюминутной конъюнктуры».

До этого президент Сербии Александр Вучич подтвердил готовность посетить парад Победы в Москве 9 мая. Он заявил, что народ республики внес существенный вклад в борьбу с фашизмом. По словам главы государства, это стало основной причиной для предстоящей поездки в Россию вопреки колоссальному давлению со стороны Запада.

В МИД России заявили, что отказ Сербии во вступлении в ЕС, если Вучич подтвердит свое намерение приехать в столицу РФ в следующем месяце на ежегодный парад Победы, следует расценивать как возрождение евронацизма.