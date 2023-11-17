Путин высказался о критиковавших СВО российских артистах Путин: критиковавшие СВО российские артисты никуда не денутся от мнения народа

Фото: Форум объединенных культур

Владимир Путин

Российские деятели культуры, выступавшие с критикой специальной военной операции на Украине, должны учитывать мнение народа РФ, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. По его словам, которые передает РИА Новости, у артистов есть право иметь свою точку зрения, однако мнение граждан является объективным фактором, от которого критиковавшим СВО деятелям никуда не деться.

Вы знаете, кто-то что-то сказал. Голова — это ведь не только инструмент, чтобы говорить, он и чтобы думать перед тем, как что-то скажешь. Это первое. Но есть и второе. Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые. Конечно, они занимаются своим делом. <...> Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит, — отметил глава государства.

Как подчеркнул Путин, необходимо учитывать настроение в обществе и мнение народа страны, которая считается родиной. Президент отметил, что нужно оценивать ситуацию, исходя из поступков деятелей культуры, а не по тому, что они говорят.

Ранее NEWS.ru составило список артистов, которые уехали из России после начала СВО. В перечень попали телеведущая Жанна Агалакова, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актриса Рената Литвинова и другие звезды.