Путин: в России будут улучшать кадровые программы для развития специалистов

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Владимир Путин

В России будут развивать и улучшать кадровую системы подготовки специалистов на руководящие должности, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видео-встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс. Глава государства добавил, что работе в этой сфере будет и дальше уделяться особое внимание, передает РИА Новости.

Эту разветвленную единую [кадровую программу для подготовки управленцев] развивать будем и дальше, — подчеркнул Путин.

На этой же встрече российский лидер отметил, что власти страны рассматривали план по объединению министерства просвещения с министерством науки и высшего образования. Такое решение позволило бы сделать систему обучения «бесшовной».

Также Путин сообщил о практически решенном вопросе с местами в детских садах, показатели проседают в некоторых регионах страны. По его словам, несмотря на хорошие результаты, важно продолжать систематическую работу на данном направлении.

До этого президент положительно оценил усилия российских бизнесменов, усилиями которых удалось сохранить предприятия, которые были оставлены иностранными компаниями. Он констатировал, что они не только продолжили работу, но и продолжили развитие.