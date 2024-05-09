Путин высказался о дальнейшем сотрудничестве России и Узбекистана Путин: РФ будет наращивать объем закупок продуктов из Узбекистана

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Шавкат Мирзиеев

На встрече с узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым его российский коллега Владимир Путин пообещал, что РФ продолжит из года в год увеличивать объем закупок продуктов в республике, проинформировала пресс-служба Кремля. По его словам, такого уровня раньше не было.

Мирзиёев в ответ привел цифры роста товарооборота за три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя. За счет увеличения поставок промышленной продукции он вырос на 60%. Президент республики добавил, что за это время было запущено свыше тысячи совместных предприятий и проектов, удвоилась частота регулярных авиарейсов и выросли объемы грузоперевозок.

Глава Узбекистана подчеркнул, что у республики есть возможность насыщать российский рынок продуктами сельского хозяйства. В качестве примера он привел слова главы Татарстана Рустама Минниханова, посетившего республику с визитом.

Когда он приезжал, он вообще был шокирован. Говорит: «Почему мы покупаем за границей? Здесь дешево и экологически чистое». Самое главное — цена нормальная, — сказал Мирзиеев.

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Евразийского экономического союза Путин назвал сотрудничество всех входящих в него стран позитивным. По данным российского лидера, с 2015 года товарооборот Еревана со странами содружества увеличился в 14 раз.

В ответ Пашинян отметил, что процесс формирования нормативной базы ЕАЭС далек от завершения, но она создается в рамках экономической логики и на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров. Армянский премьер добавил, что процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов существенно затянулся.