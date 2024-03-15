Путин выразил соболезнования семье Ширвиндта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в связи со смертью актера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что глава государства направит телеграмму соболезнований его родным и близким.

Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким, — сообщил Песков.

15 марта художественный руководитель Театра сатиры, режиссер Сергей Газаров сообщил о смерти Александра Ширвиндта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

Народная артистка России Роксана Бабаян заявила, что ее ошарашила новость о смерти Ширвиндта. Она назвала актера целой эпохой и отметила, что хорошо его знала.

Ранее стало известно о скоропостижной смерти актера театра и кино Ильи Устюжанинова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет. В подмосковном театре «Камерная сцена», где Устюжанинов работал на протяжении восьми лет, заявили, что у актера остались жена и дочь. Причины смерти не раскрываются.

В начале марта ушел из жизни народный артист России и Украины Валерий Ивченко, ему было 84 года. Артист проработал в петербургском Большом драматическом театре более 40 лет. В последние годы Ивченко играл в БДТ в спектакле «Алиса» с Алисой Фрейндлих в постановке Андрея Могучего.