Путин выразил соболезнования Токаеву после гибели шахтеров в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с аварией на угольной шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер также попросил передать слова сочувствия семьям погибших. По последним данным, их число выросло до 28.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что число погибших в результате взрыва на шахте выросло до 28, поиски еще 18 горняков продолжаются. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана. Сообщалось, что к месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в воскресенье, 29 октября. Глава республики встретился с родственниками погибших и пообещал помощь и расследование всех обстоятельств случившегося.