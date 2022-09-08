Путин выразил сочувствие королевской семье и народу Великобритании Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II

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Королева Елизавета II

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю кончины британской королевы Елизаветы II. Российский лидер отметил, что королева не только пользовалась любовью и уважением подданных, но и считалась авторитетом на мировой арене, сообщается в Telegram-канале Кремля.

С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты, — отмечается в его телеграмме.

Также в послании Путин просит передать «слова искреннего сочувствия и поддержки», адресованные членам королевской семьи и всему британскому народу.

Ранее стало известно, что вечером 8 сентября Букингемский дворец сообщил: скончалась королева Елизавета II. На официальном сайте лондонской резиденции сообщили, что принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла этой ночью останутся в Шотландии в замке Балморал, где почила британская монархиня. В Британии объявлен национальный траур, он продлится 10 дней — до похорон.