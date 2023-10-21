Путин выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, ушедшей из жизни в возрасте 58 лет. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля. Глава государства назвал Резцову выдающейся спортсменкой и отметил такие ее качества, как целеустремленность и талант. Он подчеркнул, что российская чемпионка с неизменным победным настроем была любима и уважаема.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой. Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремленный человек, — говорится в телеграмме.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла 19 октября в реанимации. По словам супруга спортсменки Леонида, чемпионка не приходила в сознание после того, как ее госпитализировали 15 октября.

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти Резцовой является остановка сердца. По его информации, в последние годы спортсменка злоупотребляла алкоголем, а несколькими месяцами ранее перенесла сердечный приступ.

До этого сообщалось о смерти чемпиона мира по конькобежному спорту Владимира Кащея. Ему было 74 года. Спортсмен завершил карьеру спустя три года после победы на соревнованиях, после чего он стал тренером. Кащей преподавал в институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.