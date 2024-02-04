Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хаге Гейнгоба

На официальном сайте Кремля опубликована телеграмма российского лидера Владимира Путина в адрес исполняющего обязанности президента Республики Намибии Нанголо Мбумбе. В ней он выражает соболезнования в связи со смертью президента страны Хаге Гейнгоба.

Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. С именем Хаге Гейнгоба связаны становление набимийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории вашей страны. В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил Родине, — говорится в телеграмме.

Также Путин отметил вклад Гейнгоба в установление дружественных отношений между Намибией и Россией. Он написал, что лично встречался с политиком и сохранит о нем светлую память.

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. Об этом сообщил офис главы государства. В момент смерти глава государства находился в больнице в окружении жены и детей. 8 января 2024 года Гейнгоб объявил, что у него диагностирован рак. Он сделал попытку уехать на лечение в США, однако по неназванным причинам вернулся в Намибию спустя пару дней и остался дома.