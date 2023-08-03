Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Мирошниченко Путин: Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Ирина Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Он отметил талант актрисы, ее внутреннюю культуру и достоинство. Глава государства подчеркнул, что Мирошниченко удостоилась народной любви и профессионального признания, в том числе, благодаря уважению к коллегам и зрителям.

Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров — легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь, — говорится в телеграмме.

Президент убежден, что память о Мирошниченко навсегда сохранится в сердцах всех почитателей ее щедрого дарования.

3 августа о смерти Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Артистка скончалась в возрасте 81 года в реанимации больницы, не приходя в сознание.

До этого сообщалось, что Мирошниченко была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние медики оценивали как крайне тяжелое. Актриса пережила остановку сердца.

10 мая на 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов, сыгравший в телефильмах «Бронзовая птица» и «12 стульев».