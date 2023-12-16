Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. В телеграмме, адресованной брату эмира, шейху Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху и опубликованной на сайте Кремля, российский лидер попросил передать слова сочувствия всем членам семьи ушедшего из жизни правителя и кувейтскому народу.

Эмир Наваф Аль-Ахмед по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке. Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений, — говорится в телеграмме.

О смерти эмира Кувейта стало известно 16 декабря. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет. В прошлом месяце эмир был госпитализирован из-за неотложной проблемы со здоровьем. Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил Кувейтом с сентября 2020 года. Он стал старейшим за всю историю человечества монархом на момент воцарения. Отмечается, что у него остались четыре сына и дочь.