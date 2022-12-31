Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования папе римскому Франциску в связи с кончиной Бенедикта XVI, отметив, что при нем развивались связи РПЦ и Римско-католической церкви. Глава государства назвал Бенедикта выдающимся человеком и добавил, что сохранит о нем самые светлые воспоминания. Слова соболезнования опубликованы на сайте Кремля.

Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества папы римского на покое Бенедикта XVI. <...> Мне довелось общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем. Хотел бы в этот скорбный час передать Вам слова искреннего сочувствия, — говорится в сообщении.

Ранее соболезнования в связи со смертью понтифика выразил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что безусловный авторитет Бенедикта XVI как выдающегося богослова позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, свидетельство о Христе перед лицом секуляризированного мира и в дело защиты традиционных нравственных ценностей.

Бенедикт XVI скончался 31 декабря на 96-м году жизни. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что понтифик умер в монастыре «Матерь Церкви» в Ватикане. Похороны состоятся 5 января на площади Святого Петра.

Бенедикт занимал папский престол с 2005 по 2013 год. Ему принадлежит рекорд долгожительства среди римских пап: он пережил Льва XIII (тот умер в возрасте 93 лет). Кроме того, скончавшийся понтифик стал первым папой римским немецкого происхождения за последнюю тысячу лет.