Путин выразил соболезнования в связи со смертью артистки Наталии Касаткиной

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной, направив телеграмму ее родным и близким, сообщила пресс-служба Кремля. Балетмейстер и бывший руководитель Театра классического балета в Москве скончалась на 90-м году жизни в ночь с 13 на 14 марта.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Наталии Дмитриевны Касаткиной. Наталия Касаткина была настоящей звездой, выдающимся хореографом, педагогом и наставником. Ярким, увлеченным любимым делом человеком, — говорится в телеграмме.

Вся жизнь и карьера Касаткиной были крепко связаны с творчеством и развитием великих традиций русского балета, подчеркнул президент. Добрая память о ней навсегда сохранится в сердцах ее близких, друзей, коллег, учеников, а также всех ценителей искусства, отметил он.

Ее сын Иван Василев сообщил ТАСС, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По его словам, мать не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Прощание с народной артисткой РСФСР состоится 18 марта с 10:00 до 12:00 в атриуме Большого театра. Отпевание запланировано на 14:00 в храме Рождества Христова в селе Рождествено городского округа Истра в Подмосковье. Похороны пройдут на кладбище в деревне Зеленково.

О смерти Наталии Касаткиной стало известно 14 марта. Ее помощница Валентина Бурьянова рассказала, что артистка скончалась в Москве около 22:20 13 марта, за ее жизнь боролись врачи НИИ имени Склифосовского.