Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Сильвио Берлускони

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего премьер-министра страны и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. В своей телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, глава российского государства назвал Берлускони дорогим человеком и настоящим другом.

В телеграмме Путин назвал Берлускони замечательным человеком и патриархом итальянской политики, который пользовался высоким авторитетом на мировой арене. Он отметил, что с именем экс-премьера Италии связаны важнейшие события новейшей истории страны.

Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово

Также президент отметил, что Берлускони внес неоценимый вклад в развитие российско-итальянских партнерских отношений и в России его будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между двумя государствами.

В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнёрских связей, — говорится в тексте телеграммы.

Глава государства добавил, что всегда восхищался мудростью Берлускони, а также его способностью принимать взвешенные и дальновидные решения в очень непростых ситуациях.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию. В клинике политику проводили химиотерапию. Всего он провел в больнице 45 дней, его выписали 19 мая.

Однако 9 июня политик снова попал больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.