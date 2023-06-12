Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего премьер-министра страны и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. В своей телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, глава российского государства назвал Берлускони дорогим человеком и настоящим другом.
В телеграмме Путин назвал Берлускони замечательным человеком и патриархом итальянской политики, который пользовался высоким авторитетом на мировой арене. Он отметил, что с именем экс-премьера Италии связаны важнейшие события новейшей истории страны.
Фото: kremlin
Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год
Фото: kremlin
Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год
Фото: kremlin
Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год
Фото: Сергей Величкин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза»
Также президент отметил, что Берлускони внес неоценимый вклад в развитие российско-итальянских партнерских отношений и в России его будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между двумя государствами.
В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнёрских связей, — говорится в тексте телеграммы.
Глава государства добавил, что всегда восхищался мудростью Берлускони, а также его способностью принимать взвешенные и дальновидные решения в очень непростых ситуациях.
Сильвио Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию. В клинике политику проводили химиотерапию. Всего он провел в больнице 45 дней, его выписали 19 мая.
Однако 9 июня политик снова попал больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.