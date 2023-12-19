Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в КНР

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением, которое привело к многочисленным жертвам. Глава государства подчеркнул, что РФ разделяет скорбь граждан Китая. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, — сказал Путин.

Накануне Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в 102 километрах к юго-западу от города Ланьчжоу, который насчитывает три миллиона жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Позднее Центральное телевидение Китая заявило, что в результате бедствия погибли по меньше мере 111 жителей провинций Ганьсу и Цинхай. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.

Вместе с тем МЧС Китая ввело второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший. На месте задействованы в общей сложности 1440 пожарных и спасателей для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий стихии. Заместитель руководителя штаба по ликвидации последствий землетрясений при Госсовете КНР, глава МЧС Китая Ван Сянси уже направился в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларский автономный уезд на северо-западе страны, где произошел катаклизм.