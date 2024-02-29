Путин выразил соболезнования семье Рыжкова Путин: бывший сенатор Рыжков оставался верен своим идеалам и принципам

Фото: СФ РФ

Николай Рыжков

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Совета Министров СССР, бывшего сенатора Николая Рыжкова, указав, что он оставался верен своим идеалам и принципам, говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля. Глава государства указал, что в своей работе Рыжков превыше всего ставил интересы Отечества и народа.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Николая Ивановича Рыжкова. <...> И в начале трудового пути, и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности он оставался верен своим идеалам и принципам, — сказано в телеграмме.

По словам российского лидера, весь жизненный путь Рыжкова и его вклад в решение важнейших задач государства заслуживают самого искреннего уважения. По словам Путина, Рыжков был настоящим патриотом, честным и порядочным человеком, память о котором сохранится навсегда.

О смерти Рыжкова стало известно 28 февраля, об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Бывший глава правительства СССР скончался на 95-м году жизни.

Матвиенко назвала Рыжкова «человеком-эпохой». Она указала, что он был государственным деятелем «уникального масштаба».