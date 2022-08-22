Путин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дугиной Путин в соболезновании семье Дугиной назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной, сообщается в Telegram-канале Кремля. В своем обращении глава государства назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением. Он также подчеркнул, что она честно служила людям и являлась патриотом России.

Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем <...> Она честно служила людям, отечеству. Делом доказывала, что значит быть патриотом России, — говорится в обращении.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а исполнителем гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По версии силовиков, в день трагедии подозреваемая вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», на парковке которого и заложила взрывное устройство под автомобиль погибшей, а после управляемого подрыва они покинули Россию.