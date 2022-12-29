Путин выразил соболезнования родным композитора Эдуарда Артемьева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент отметил, что музыка композитора стала символом исторической эпохи. По словам Путина, Артемьев был бесконечно талантливым человеком.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Эдуарда Николаевича Артемьева. Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи. Это был бесконечно талантливый, неординарный, преданный своему призванию человек, который проложил особый, очень личный путь в искусстве, — говорится в сообщении.

Режиссер Карен Шахназаров отметил, что со смертью Артемьева российский кинематограф понес большую потерю. Он выразил соболезнования супруге и семье композитора, добавив, что работа с ним была для него честью.

Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Артемьев широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.

До этого 26 декабря на 62-м году жизни умер музыкант и автор песен певиц Алсу, Ирины Аллегровой и Жасмин Александр Шевченко. Причиной его скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.