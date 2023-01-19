Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Бэллы Курковой

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Бэллы Курковой, которая умерла в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в их адрес направлена телеграмма с соболезнованиями.

Президент Путин направил телеграмму соболезнований в связи с кончиной Бэллы Курковой, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни умерла советская и российская телевизионная журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР, бывшая руководительница Пятого канала Бэлла Куркова. Причины смерти журналистки не сообщались.

Карьера Курковой началась в 1960-е годы после окончания факультета журналистики Ленинградского университета. В 1968 году она стала редактором, а затем заместителем главного редактора редакции информации на ленинградском телевидении. Спустя 10 лет ее назначили на должность главного редактора детских и молодежных программ, а с 1986 года — на должность главного редактора художественного вещания ленинградского телевидения.

С 7 июня 1991 по 3 июля 2000 года Куркова работала директором Ленинградской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК). В октябре 1992 года журналистка стала председателем Федеральной телерадиовещательной службы «Россия» (ФТС — ТВ России), которая позднее была переименована в гостелерадиокомпанию «Петербург — Пятый канал», которую она возглавила и где проработала до 1995 года. В 2000 году Куркову назначили директором петербургской дирекции канала «Культура», где позже она стала замглавреда по работе с Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала «Культура».