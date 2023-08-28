Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Глеба Панфилова в связи со смертью талантливого кинодеятеля. В телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры, а талант и преданность делу снискали ему высочайшее признание.

Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание, — говорится в телеграмме.

Панфилов умер 26 августа, причиной кончины режиссера мог стать повторный инсульт. В мае 2023 года его уже госпитализировали с таким диагнозом. В августе директор «Ленкома» Марк Варшавер говорил, что режиссер чувствует себя плохо, но его состояние назвал удовлетворительным.

9 августа скончалась актриса Вера Васильева. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры Васильева играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».