Путин выразил соболезнования родным композитора Гладкова

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского композитора Геннадия Гладкова. Глава государства подчеркнул в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, что искренне разделяет горе, постигшее семью и друзей народного артиста РФ.

Ушел из жизни Геннадий Игоревич Гладков — выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам. Его многогранное, вдохновенное творчество — яркая страница истории отечественного искусства, — говорится в телеграмме.

Гладков умер 16 октября в возрасте 88 лет. Он был автором музыки к таким мультипликационным и художественным фильмам, как «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок» и к другим. На 18 октября в «Москонцерт Холле» запланирован концерт — посвящение композитору.

Помощник и менеджер музыканта Малик Аминов сообщил, что посторонние не будут участвовать в церемонии прощания с Гладковым. По его словам, она пройдет в кругу семьи.

Ранее стало известно о смерти на 84-м году жизни российской актрисы театра и кино Галины Байнякшиной. Она играла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби». Артистка умерла 9 октября из-за продолжительной болезни.