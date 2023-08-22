Путин выразил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Игоря Ясуловича, который ушел из жизни в возрасте 82 лет. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что актер сохранял неизменную приверженность традициям отечественного искусства.

Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович — талантливый артист, прекрасный наставник и педагог, — сказано в письме.

19 августа стало известно о смерти народного артиста России Игоря Ясуловича, скончавшегося на 82-м году жизни. Актер, сыгравший множество ролей на сцене и в кино, умер после долгой болезни.

Еще в июле после резкого ухудшения самочувствия актера госпитализировали. Врачи диагностировали у него тубулоинтерстициальный нефрит и воспаление почек. Артиста прооперировали, после чего поместили в реанимацию. По имеющимся данным, его также вводили в искусственную кому, однако впоследствии выписали из больницы.

Прощание с Ясуловичем назначено на 22 августа в Московском театре юного зрителя.

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