Путин выразил соболезнования президенту Пакистана после взрыва в мечети

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования главе Пакистана Анвару уль-хак Какару в связи с террористическим актом, произошедшим в одной из мечетей провинции Белуджистан, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что убийство людей во время религиозной церемонии является очередным свидетельством бесчеловечной сущности терроризма.

Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в провинции Белуджистан, — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что Россия готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Пакистаном в сфере борьбы с террористическими организациями. Президент попросил передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия. Пострадавшим в результате теракта он пожелал скорейшего выздоровления.

За последние сутки в Пакистане произошло два взрыва в разных мечетях. По данным местных СМИ, первый взрыв прогремел в городе Мастунг, его жертвами стали 52 человека. Отмечается, что теракт был совершен в Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда. Предполагается, что террорист-смертник подорвал машину высокопоставленного полицейского, припаркованную у мечети.