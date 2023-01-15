Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением пассажирского самолета у города Покхара, сообщается на сайте Кремля. Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе, — говорится в сообщении.

Самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. В числе пассажиров были четверо россиян. Сначала сообщалось, что все находившиеся на борту погибли. Позднее источник сообщил, что два гражданина Непала выжили, но находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Сети появились видео катастрофы. На одном из них видно, что самолет сначала снижается ровно, а затем резко начинает крениться на левый борт.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что крушение пассажирского самолета могло произойти в результате отказа двигателя. Он также не исключил, что произошла нештатная ситуация на борту, которая и привела к катастрофе.