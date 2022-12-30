Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи со смертью Пеле

Фото: Sven Simon/SvenSimon/Global Look Press

Пеле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в телеграмме бразильскому коллеге Жаиру Болсонару в связи со смертью экс-футболиста Пеле, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что благодаря таланту, уникальному мастерству и завораживающей игре Пеле футбол стал любимым видом спорта в том числе в РФ. Путин навсегда сохранит самые светлые воспоминания о футболисте, с которым ему посчастливилось встретиться.

Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны, — сказано в телеграмме.

Пеле умер в возрасте 82 лет 30 декабря в частной клинике в Сан-Паулу, где пролежал месяц из-за ухудшения здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Гражданская панихида по экс-спортсмену состоится 2 января на стадионе его родного футбольного клуба «Сантос» в Сан-Паулу.

Похоронят Пеле 3 января на территории некрополя «Экуменика», который внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Правительство Бразилии объявило трехдневный траур.