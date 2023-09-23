Путин выразил соболезнования Маттарелле в связи со смертью Наполитано

Фото: Chokri Mahjoub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джорджо Наполитано

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Матарелле в связи с кончиной бывшего лидера страны Джорджо Наполитано, который ушел из жизни в возрасте 98 лет. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он назвал почившего выдающимся политиком и настоящим патриотом.

Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано, — говорится в письме.

Путин отметил, что в молодости Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а затем на протяжении многих лет верно служил своей стране, в том числе на посту главы государства и других высоких правительственных должностях. Президент России подчеркнул, что Наполитано пользовался уважением среди соотечественников и имел большой международный авторитет.

Российский лидер подчеркнул, что навсегда сохранит светлую память о политике, с которым ему посчастливилось общаться.

О смерти Наполитано стало известно 22 сентября. Состояние здоровья политика, участника движения Сопротивления и в прошлом деятеля Коммунистической партии Италии ухудшилось в последнее время.