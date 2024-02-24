Путин выразил соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда Путин выразил соболезнования в связи с кончиной председателя ВС Лебедева

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни.

Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу, — сказал Песков.

Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. За свою долгую службу он был удостоен множества государственных наград за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка, за совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу. Он находился на посту главы ВС России с 26 декабря 1991 года.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что председатель ВС России скончался после продолжительной болезни. По данным издания, у Лебедева была онкология.

Стало известно, что временным руководителем Верховного суда РФ назначен первый зампредседателя Петр Серков. Он будет исполнять эти обязанности до назначения нового главы. В ближайшее время высшая квалификационная коллегия объявит об открывшейся вакансии, на которую могут претендовать все желающие.