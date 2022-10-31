Путин выразил соболезнования индийским коллегам после падения моста Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии после падения подвесного моста

Фото: Rajesh Ambaliya/AP/TASS

Обрушение моста в индийском штате Гуджарат

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурме и премьеру страны Нарендре Моди в связи с гибелью людей при обрушении моста Гуджарат. Как сказано в обращении на сайте Кремля, президент России попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим от катастрофы.

Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат, — сказано в обращении.

По имеющимся данным, обрушение случилось в 18:42 по местному времени 30 октября. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, затем к ним присоединились военнослужащие.

Мост на плотине Махчу у города Морби был построен более 140 лет назад, два года назад его закрыли на реконструкцию, 26 октября он был сдан в эксплуатацию. По данным СМИ, в момент обрушения на мосту находились около 500 человек, включая детей. После падения конструкции порядка 350 человек оказались в воде, жертвами обрушения моста стали по меньшей мере 130 человек. Как сообщает издание Hindu, ремонт моста осуществляла частная компания, он был открыт без сертификата годности.

В связи с обрушением моста в преддверии выборов партия Индийский национальный конгресс (ИНК) обвинила в трагедии Бхаратия джаната парти (БДП). Конгресс потребовал провести расследование, утверждая, что мост не получил разрешения на открытие от городских властей.