Путин выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за гибели людей в Сеуле

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Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование главе Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с трагедией с массовой давкой людей в центре Сеула, которая унесла жизни свыше 150 человек. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Российский лидер выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Уважаемый господин президент! Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле, — говорится в телеграмме.

ЧП произошло в сеульском районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. По последним данным, число жертв достигло 153 человек, пострадали 82. Также, по данным МЧС, погибло 22 иностранца, а по данным корейского МВД, — 20.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим. Число погибших граждан России в результате давки в центре Сеула увеличилось до четырех, сообщил в беседе с РИА Новости представитель посольства РФ в Южной Корее.