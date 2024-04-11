Путин выразил соболезнование семье космонавта Аксенова

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Аксенов был человеком большого таланта, мужества и силы духа, следует из соболезнования президента России Владимира Путина, выраженного родным и близким космонавта. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил значимый вклад Аксенова в реализацию отечественной космической программы.

Он внес значимый вклад в реализацию отечественной космической программы. Во время орбитальных полетов, в ответственной работе по испытанию и освоению новой техники всегда подавал пример настоящего профессионализма, грамотно решал нестандартные задачи, — говорится в телеграмме.

Советского космонавта не стало 9 апреля, он ушел из жизни в возрасте 89 лет. В 1976 году вместе с космонавтом Валерием Быковским в качестве бортинженера совершил свой первый полет на корабле «Союз-22», длившийся больше семи суток.

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