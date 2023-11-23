Путин выразил отношение России и стран ОДКБ к терроризму Путин: Россия и страны ОДКБ не приемлют терроризм в любых проявлениях

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности не приемлют терроризм во всех его проявлениях, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ, трансляция которого ведется на сайте Кремля. Он также рассказал о ходе операции «Наемник», направленной на борьбу, и сотрудничестве спецслужб стран сообщества в данной сфере.

Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что взаимодействие стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов укрепляется. В частности, по его словам, продолжается проведение операции «Наемник», которая направлена на пресечение вербовки и выезда граждан стран сообщества за их пределы и участия в деятельности международных террористических организаций.

Накануне глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что конфликт на Украине остается главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе. Он также указал, что одновременно с этим «южные рубежи» ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера, таких как терроризм и экстремизм, наркотрафик и нелегальная миграция.