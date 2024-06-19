Путин понадеялся на активную работу в РФ инвесторов из Вьетнама

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Президент России Владимир Путин

Москва надеется, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности, заявил президент Владимир Путин в интервью изданию «Нян зан». Также глава государства подчеркнул, что страны продолжат строить двусторонние отношения и развивать сотрудничество на благо двух народов.

Рассчитываем, что вьетнамские инвесторы также будут более активно использовать широкие возможности работы на российском рынке, — отметил Путин.

Президент также рассказал, что в 2023 году товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 8%, а в первом квартале текущего года — более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также он добавил, что страны проводят расчеты в российских рублях и вьетнамских донгах. По словам Путина, в прошлом году такие сделки составили более 40% двусторонних торговых операций.

Кроме того, Путин не исключил открытия во Вьетнаме при содействии РФ центра ядерной науки и технологий. Около десяти лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, и неясно, намерен ли он пересмотреть эту позицию.