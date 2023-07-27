Путин понадеялся на запуск индустриальной зоны России в Египте Путин: у Суэцкого канала должна быть запущена индустриальная зона России

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил надежду на запуск в ближaйшее время российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала в Египте. Об этом он заявил, выступая на пленарном заcедании саммита Россия — Африка, добавив, что уже в текущем году начнется строительство первых производственных мощностей, сообщает ТАСС.

В Египте, мы вчера говорили с президентом Сиси, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны, — заявил Путин.

В дальнейшем, как отметил российский лидер, выпущенные там тoвары будут экспортироваться по всему Африканскому континенту.

Ранее Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что вхождение страны в международную организацию станет возможным, когда внутри институции договорятся о критериях для принятия.

Борисенко уверен, что подключение Египта к коалиции стран существенно утяжелит вес БРИКС благодаря молодому населению этой страны и благодаря Суэцкому каналу. Кроме того, для самого Египта БРИКС откроет широкие политические и экономические возможности, включая создание альтернативных доллару механизмов расчетов.