Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. В телеграмме, опубликованной на сайте главы государства, он подтвердил готовность к тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, — сказано в телеграмме.

Мощный взрыв произошел на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Минюсте страны расценили произошедшее как теракт.

Президент Турции ранее сообщил о шести погибших. По словам вице-президента страны Фуата Октая, пострадал 81 человек.

Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что сотрудники турецких правоохранительных органов задержали человека, оставившего бомбу. Он также отметил, что первоначальные данные указывают на то, что к организации взрыва причастны Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе эти организации признаны в стране террористическими.