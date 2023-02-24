Путин выдвинул 40 кандидатов в Общественную палату

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, которым предложил войти в новый состав Общественной палаты, говорится на сайте Кремля. Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации. Глава государства выдвинул также кандидатов от некоммерческих организаций, созданных для защиты интересов социальных групп.

Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ, — говорится в сообщении.

Процедура формирования нового состава ОП РФ инициируется с момента размещения на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений. В течение 30 дней региональные общественные палаты должны избрать из своего состава по одному представителю в состав федеральной.

В задачи ОП входит защита прав и свобод россиян, а также прав общественных объединений. Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью органов власти, а также содействует реализации политики государства в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания, указано на сайте Кремля.

Ранее Путин оценил свое послание Федеральному собранию, с которым выступил 21 февраля. Президент высказал мнение, что произносить речь легче, чем слушать почти два часа. Глава государства признался, что сам «с трудом бы все это выслушал».