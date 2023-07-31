Путин ввел запрет регистрации на сайтах с иностранной почты

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает с 1 декабря 2023 года регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Документ, опубликованный на официальном портале нормативно-правовых актов, также не позволяет иностранным лицам выступать владельцами российских новостных агрегаторов.

Пройти регистрацию на отечеcтвенном сайте можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помoщью единой биометрической системы, через электронную почту, зарегиcтрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификaторов на росcийских ресурсах.

Ранее сообщалось, что нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. В том числе для аутентификации будет запрещено использование аккаунтов, которые прошли регистрацию через иностранные сервисы, среди которых Google и Apple ID.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что переход на отечественные мессенджеры позволит решить проблему утечки данных. Для этого он предложил ввести штраф за оказание госуслуг через иностранные средства коммуникации.