Путин ввел уровень повышенной готовности в ЦФО и ЮФО Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в ЦФО и ЮФО России

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.

Согласно указу, режим повышенной готовности подразумевает осуществление высшими должностными лицами полномочий по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения от ЧС природного и техногенного характера. В документе также говорится о необходимости удовлетворения потребностей ВС РФ и воинских формирований.

Помимо этого, органы исполнительной власти в регионах должны предпринять меры по усилению охраны общественного порядка, государственных и специальных объектов, а также тех, которые имеют характер повышенной опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Кроме того, указом президента поручено ограничить движение транспорта и организовать его досмотр.

Ранее Путин поручил ввести средний уровень реагирования в граничащих с Украиной регионах. Мера касается Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Глава государства также объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения и теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.