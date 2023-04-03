Путин ввел особый порядок сдачи экзаменов в школах отдельных регионов

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Президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство России правом устанавливать особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в отдельных школах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как отмечали в Совфеде, он позволяет распространить действующий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях порядок госаттестации и приема в вузы на приграничные регионы.

Речь идет о предоставлении выпускникам выбора, какие экзамены сдавать для поступления в колледж или вуз – Единый государственный экзамен (ЕГЭ) или вступительные испытания, которые установлены образовательными организациями самостоятельно. Перечень образовательных организаций, в которых будет действовать особый порядок, утвердит Минпросвещения России.

Ранее Путин заявил, что отмена ЕГЭ вряд ли будет способствовать улучшению качества обучения в российских школах и доступности высшего образования. По его словам, ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах страны и благодаря экзамену число таких студентов выросло в разы.

Премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопрос о возможности отмены ЕГЭ, отметил, что такой шаг требует серьезного обсуждения. Он также указал, что экзамен дает социальный лифт, благодаря которому выпускники из дальних уголков России могут поступать в престижные вузы страны.