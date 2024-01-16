Путин ввел новое почетное звание в России Путин учредил новое звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Фото: Kremlin.ru

В России учредили новое почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сказано в документе.

Согласно тексту указа, новое почетное звание будут присваивать сотрудникам местного самоуправления за личные заслуги в развитии отрасли и реализации государственных полномочий. Также будет оцениваться работа должностных лиц по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения и достижение других результатов профессиональной деятельности. Одни из условий присвоения звания — стаж работы не менее 20 лет и наличие отраслевых наград.

Ранее экс-депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Олег Шеин назвал разрушение местного самоуправления одной из причин нынешней коммунальной катастрофы. Раньше люди выбирали своих руководителей, те проводили публичные, открытые и неотрегулированные встречи с населением, власть понимала, что зависит от народа, объяснил он.