Путин: ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике Путин: ВСУ потеряли с 4 июня 415 танков

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери в живой силе и в технике в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. По его словам, противник везде остановлен и отброшен, в то же время ВСУ изменили тактику.

ВСУ изменили тактику в связи с потерями бронетехники, они только подвозят живую силу. А именно, это я не преувеличиваю, личный состав подвозят, выбрасывают, и техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку, — заявил глава государства.

Путин добавил, что с 4 июня украинские войска потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса, при этом 2/3 всей уничтоженной техники — западного производства. По словам российского лидера, армия забирает нужные для себя участки. Военные продвинулись на 15 километров по фронту и на четыре километра в глубину, подчеркнул он.

Президент также сообщил, что военные в зоне ответственности командующего российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева не только держат оборону, но и проводят атаки. Активных действий, как два дня назад, на фронте не наблюдается, уточнил Путин. По его словам, противник отвел штурмовые подразделения для восстановления боеспособности.

В рамках пресс-конференции российский лидер обратил внимание на то, что мирный план по Украине никак не связан с зерновой сделкой. Президент также высказался об экономических отношениях с африканскими государствами. Путин отметил, что страны Африки не просят у России подачек. Он добавил, что сейчас товарооборот между РФ и Африкой весьма небольшой, но наблюдается потенциал, растущий в геометрической прогрессии.