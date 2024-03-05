Путин вступился за французское заимствование в русском языке Путин не поддержал идею о переименовании агрономов в дизайнеров-растениеводов

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей переименовать агрономов в дизайнеров-растениеводов для популяризации профессии. Об этом он заявил в ходе посещения тепличного комплекса «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» в Ставропольском крае. По мнению Путина, «агроном — это звучит гордо», передает телеканал «Россия 24».

Это не внушает доверия — дизайнер-растениевод. Тут содержание важно, а не внешний облик. Мне кажется, агроном — звучит гордо, — заявил Путин.

Летом 2023 года правительство России поручило разработать словари с разрешенными к использованию чиновниками заимствованными словами: там будут прописаны их значения и сферы использования. Такая мера принята на фоне закона, подписанного президентом о нормах современного русского литературного языка.

Ранее главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал NEWS.ru, что предложения защитить русский язык высказывались «и 200 лет назад, и 100 лет назад, и 50 лет назад». Собеседник напомнил, что русский язык «всегда охотно брал слова из других языков, никогда наглухо не закрывался — перерабатывал, оставлял то, что нужно, и выбрасывал то, что ненужно».